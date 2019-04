Herre serie 1, pulje 1, Tårup IF-FC BiH Odense 4-1 (3-1)

Søndagens kamp mod FC BiH Odense resulterede i tre point for Tårup IF. Udekampen endte 4-1. Sejren var den sjette i træk og den syvende i sæsonen for Tårup IF i Herre serie 1, pulje 1. Tårup IFs mål blev scoret af Alexander Poulsen (23, 31 og 36) og Jesper Johansen (90).FC BiH Odenses Slobodan Romanovic fik rødt kort efter 30 minutter.

Efter udekampen ligger Tårup IF nummer syv med 24 point og en samlet målscore på 32-23 efter 16 spillede kampe ud af 28. FC BiH Odense ligger nummer 12 med 15 point og en samlet målscore på 23-53.

- Det hjalp selvfølgelig på det, at FC BIH fik rødt kort efter en halv times spil. Vi havde dog nok vundet alligevel, for vi var på dagen det bedste mandskab, lød vurderingen fra Tårups træner, Kasper Hansen.

Tårup IFs næste kamp spilles fredag den 12. april kl. 18:30 på hjemmebane mod Fjordager, der ligger nummer et i rækken med 41 point. FC BiH Odense skal på banen søndag den 14. april kl. 11:00. Det sker på udebane mod Kerteminde BK, der ligger nummer to i rækken med 36 point.

Denne artikel er skrevet af Ritzaus tekstrobot på baggrund af data fra Fyens Stiftstidendes sportsredaktion og DBU.