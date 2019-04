Søhus Stige slår Søndersø BK med 4-2

Herre serie 1, pulje 2, Søhus Stige-Søndersø BK 4-2 (2-2).

Pointmæssigt var der noget at glæde sig over i omklædningsrummet for Søhus Stige efter lørdagens opgør mod Søndersø BK. Hjemmekampen endte med en 4-2-sejr og tre point til Søhus Stige. Sejren var den niende i sæsonen for Søhus Stige i Herre serie 1, pulje 2. Søhus Stiges mål blev scoret af Michael Overgård (20 og 80), Marius Larsen (30) og Morten Dyg (65).

Efter hjemmekampen ligger Søhus Stige nummer fem med 31 point og en samlet målscore på 37-32 efter 17 spillede kampe ud af 30. Søndersø BK ligger nummer ni med 24 point og en samlet målscore på 41-37.

- Vi spiller dårligt på en svær bane, men formår trods alt stadig at vinde. Søndersø skal have stor cadeau for deres indsats i dag. Med hensyn til os selv kan man sige at vi sidder på kampen, men samtidig er vi ikke i stand til at sætte fem sammenhængende afleveringer sammen, så det var ikke godt nok. Vi var dog det bedste hold, og nu kan vi kigge opad i tabellen, sagde Søhus Stige-træner Claus Haastrup.

Søhus Stiges næste kamp spilles lørdag den 13. april kl. 15:30 på hjemmebane mod O K S, der ligger nummer fire i rækken med 34 point.

Søndersø BK skal også på banen lørdag den 13. april, men allerede kl. 15:00. Det sker på hjemmebane mod Glamsbjerg IF, der ligger nummer 11 i rækken med 23 point.

Denne artikel er skrevet af Ritzaus tekstrobot på baggrund af data fra Fyens Stiftstidendes sportsredaktion og DBU.