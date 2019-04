. Herre serie 1, pulje 1, Ringe BK-FC Broby 1-0 (1-0).

Der var pointmæssigt noget at glæde sig over i omklædningsrummet for Ringe BK efter hjemmekampen mod FC Broby. Søndagens kamp endte med en 1-0-sejr og tre point til Ringe BK. Sejren var den anden i træk og den sjette i sæsonen for Ringe BK i Herre serie 1, pulje 1. Ringe BKs mål blev scoret af Christian Oliver Frederiksen (37).Ringe BKs Christian Oliver Frederiksen (43) fik gult kort.

Efter hjemmekampen ligger Ringe BK nummer 11 med 20 point og en samlet målscore på 26-30 efter 16 spillede kampe ud af 28. FC Broby ligger nummer otte med 21 point og en samlet målscore på 31-35.

- Det blev en kamp, som forventet med masser af fysik, og meget direkte spil af Broby, men jeg synes, at vi afviser godt. Selv om sejren er lille, har vi stor overvægt i chancer, og vinder fortjent, sagde Ringes træner, Jimmi Nielsen.

Ringe BKs næste kamp spilles søndag den 14. april kl. 11:00 på udebane mod Nyborg G & IF, der ligger nummer ti i rækken med 21 point. FC Broby skal også på banen søndag den 14. april kl. 11:00. Det sker på hjemmebane mod Rudkøbing BK, der ligger nummer fire i rækken med 24 point.

Denne artikel er skrevet af Ritzaus tekstrobot på baggrund af data fra Fyens Stiftstidendes sportsredaktion og DBU.