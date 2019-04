Herre serie 1, pulje 1, Marslev G&IF-Tved BK 1-4 (1-2).

Hjemmekampen mod Tved BK resulterede i nul point for Marslev G&IF. Søndagens kamp endte 1-4. Nederlaget var det tredje i træk og det ottende i sæsonen for Marslev G&IF i Herre serie 1, pulje 1. Marslev G&IFs mål blev scoret af Thor Have (44).

Efter hjemmekampen ligger Marslev G&IF nummer seks med 24 point og en samlet målscore på 35-34 efter 16 spillede kampe ud af 28. Tved BK ligger nummer fem med 24 point og en samlet målscore på 28-18.

- Marslev fik aldrig spillet til at fungere og havde kun få målchancer, og det var helt fortjent, at Tved vandt, udtalte Marslevs træner Keld Volder.

Marslev G&IFs næste kamp spilles fredag den 12. april kl. 18:45 på udebane mod bundholdet Munkebo BK, der ligger sidst i rækken med fire point. Tved BK skal på banen søndag den 14. april kl. 13:00. Det sker på udebane mod Tåsinge f. B., der ligger nummer ni i rækken med 21 point.

Denne artikel er skrevet af Ritzaus tekstrobot på baggrund af data fra Fyens Stiftstidendes sportsredaktion og DBU.