Langeskov IF taber igen<br/>

Langeskov IF gik fra banen uden point i udekampen mod Tårup IF.

. Lørdagens kamp mod Tårup IF resulterede i nul point for Langeskov IF. Udekampen endte 0-3.

Nederlaget var det andet i træk og det ottende i sæsonen for Langeskov IF i Herre serie 1, pulje 1. Efter udekampen ligger Langeskov IF nummer 13 med ti point og en samlet målscore på 18-28 efter 13 spillede kampe ud af 28. Tårup IF ligger nummer ni med 18 point og en samlet målscore på 25-22. Langeskov IFs næste kamp spilles søndag den 7. april kl. 13:00 på hjemmebane mod Kerteminde BK, der ligger nummer to i rækken med 35 point. Tårup IF skal også på banen søndag den 7. april, men allerede kl. 11:00. Det sker på udebane mod FC BiH Odense, der ligger nummer 12 i rækken med 12 point.