Herre serie 1, pulje 1, Langeskov IF-Kerteminde BK 0-0.

Et point blev det til for Langeskov IF på hjemmebane i søndagens 0-0-kamp mod Kerteminde BK. Det uafgjorte resultat var det femte i sæsonen for Langeskov IF i Herre serie 1, pulje 1. Langeskov IFs mål blev scoret af Krisoffer Føldes (70).

Efter hjemmekampen ligger Langeskov IF nummer 13 med 11 point og en samlet målscore på 18-31 efter 15 spillede kampe ud af 28. Kerteminde BK ligger nummer to med 36 point og en samlet målscore på 39-16.

Langeskov IFs træner har følgende kommentar: Langeskov spillede bedst i 1. halvleg, men to heldige Kerteminde-minutter, cirka ti minutter før tid, afgjorde kampen, sagde Claus Udengaard.

Langeskov IFs næste kamp spilles søndag den 14. april kl. 11:00 på udebane mod Ø.B., der ligger nummer tre i rækken med 32 point. Kerteminde BK skal også på banen søndag den 14. april kl. 11:00. Det sker på hjemmebane mod FC BiH Odense, der ligger nummer 12 i rækken med 15 point.

Denne artikel er skrevet af Ritzaus tekstrobot på baggrund af data fra Fyens Stiftstidendes sportsredaktion og DBU.