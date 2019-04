Glamsbjerg IF når op på to kampe i træk uden sejr

Glamsbjerg IF høstede et point i lørdagens kamp mod KRFK.

Herre serie 1, pulje 2, Glamsbjerg IF-KRFK 2-2 (1-1).

På hjemmebane spillede Glamsbjerg IF lørdag uafgjort 2-2 med KRFK. Det uafgjorte resultat var det anden i sæsonen for Glamsbjerg IF i Herre serie 1, pulje 2. Glamsbjerg IFs mål blev scoret af Kasper Berg Phillipsen (37) og Tobias Søndergaard Hold (49. str.).

Efter hjemmekampen ligger Glamsbjerg IF nummer 11 med 23 point og en samlet målscore på 38-30 efter 16 spillede kampe ud af 30. KRFK ligger nummer ti med 24 point og en samlet målscore på 21-23.

- Ligesom i sidste uge laver vi nogle ufattelige personlige fejl, som bare kommer til at koste dyrt. De scorer på to halve chancer og det er bare ikke godt nok. Vi har massere af chancer til at lukke opgøret, men vi formår bare ikke at udnytte dem, siger Glamsbjerg-træner Claus Uhrenholt.

Glamsbjerg IFs næste kamp spilles onsdag den 10. april kl. 18:30 på udebane mod B1913, der ligger nummer seks i rækken med 26 point. KRFK skal på banen lørdag den 13. april kl. 15:30. Det sker på hjemmebane mod KFUM.s BK, der ligger nummer syv i rækken med 26 point.

Denne artikel er skrevet af Ritzaus tekstrobot på baggrund af data fra Fyens Stiftstidendes sportsredaktion og DBU.