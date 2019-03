. *205*Der var pointmæssigt ikke noget at glæde sig over i omklædningsrummet for Vendsyssel FF efter hjemmekampen mod AaB. mandagens kamp ende med et 0-1-nederlag og ingen point for Vendsyssel FF.

*300*Nederlaget var den 14. i sæsonen for Vendsyssel FF i Superligaen.*401*Kampen blev overværet af 6415 tilskuere.*600*Efter hjemmekampen ligger Vendsyssel FF nummer 12 med 22 point og en samlet målscore på 24-41 efter 26 spillede kampe ud af 26. AaB ligger nummer syv med 36 point og en samlet målscore på 38-35.*800*Vendsyssel FFs Daniel Christensen fik rødt kort efter 90 minutter.*900*Kampen var både Vendsyssel FF og AaBs sidste i rækken.