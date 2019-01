Udstillingssted har fået fodfæste efter år et

År et med udstillingsstedet M100 er bestået, og de to lokale kunstnere bag initiativet, Vivi Christensen og Mikkel Larris, er klar til 2019 med fuldt program og endnu mere støtte fra fonde.

Når mennesker møder kunst opstår der nye refleksioner over verden, og i løbet af 2018 er det ofte sket i en kælder i Søndergade, som det seneste år har været omdannet til udstillingssted.

Her flyttede M100 ved årets start ind, efter at de to lokale kunstnere, Vivi Christensen og Mikkel Larris, havde fået bevilget tilskud fra Statens Kunstfond, der lyttede til deres argumenter om, at der manglede ikke-kommercielle udstillingssteder i Odense, og derfor er de to nu ovenud tilfredse med at konstatere, at de er blevet bakket op af odenseanerne.

- Byen har taget godt imod os med fine besøgstal til de månedlige ferniseringer, og undervejs har mange, som vi ikke kender, takket os for at have taget initiativet. Det er helt vildt rart, siger Mikkel Larris, og Vivi Christensen supplerer:

- Det gode er, at et andet udstillingssted - Organon - er åbent samtidig med os, og vi supplerer hinanden og sender gæster fra det ene sted til det andet. Det er god synergi, for vi kan dele vores erfaringer med dem. Det er som om det var det rette tidspunkt at åbne på. Odenses kunstliv blomstrer for tiden, siger hun.