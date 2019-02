Samtlige 1209 kvadratmeter på førstesalen af den tidligere Danske Bank-bygning på Flakhaven er lejet ud, og ny lejer bliver Athenas, der er Danmarks største formidler af foredrag. Ifølge indehaver og erhvervsmægler Morten Rasmussen fra Nordicals Odense (det tidligere Nybolig Erhverv), som står for udlejningen på vegne af ejer Karsten Bill Rasmussen, skal Athenas bruge lokalerne til kontor og administration.

- Ud over ønsket om en central beliggenhed, havde Athenas et ønske om at få alle medarbejderne til at sidde i ét plan, og det ønske opfylder Flakhaven 1, siger Morten Rasmussen og tilføjer, at kontoret inden indflytning vil blive moderniseret med stor respekt for ejendommens historie og arkitektur.

Athenas overtager lejemålet 1. maj 2019, og dermed er ejendommen fuldt udlejet på de øverste etager, mens alene stueetagen er ledig. I stueetagen er det planen at omdanne de tidligere banklokaler til henholdsvis detailhandel og restauration.

- Rådhuspladsen er byens midtpunkt, hvor der alle dage er masser af liv og arrangementer, og det passer rigtig fint til, hvem vi er. Derudover er jeg selv født i Odense, og for mig er det noget helt særligt at få lov til at have kontor på så ikonisk en adresse, og så er jeg glad for, at jeg kan få lov til at tilbyde mine kolleger den placering. Vi ser alle frem til at flytte i de nye lokaler, siger Søren Kristensen fra Athenas ApS.

Athenas, der ejes af Opus Group, holder i dag til på Vestergade 63 i et lejemål fordelt på flere etager.