Solvognens filosofi har holdt i 50 år

Kunst- og Filosoficentret Solvognens idéer er ikke blevet mindre i dag, end de var ved åbningen i 1969, lyder det fra initiativtager og ejer, Martin Thygesen.

Havde man allerførst i 1969 spurgt den 20-årige Martin Thygesen, om hans nyåbnede Kunst- og Filosoficenter Solvognen også ville eksistere om 50 år, havde han uden at tøve svaret "ja". Og det samme siger han også i dag, hvor han er ved at lægge sidste hånd på den kommende weekends fejring. - Solvognen vil eksistere i 1000 år, hvis vi fortsat er mange nok med forståelse for, at der er brug for den slags rum til ånd og drøftelse, og som tror på det, der ligger bag det synlige. Hvis der vil være andre end rationalister, siger Martin Thygesen og understreger, at der ikke er planer om at sælge centret, der de seneste knap 30 år har haft adresse i Kronprinsensgade 7. Og sådan en ikke-rationalist har Martin Thygesen altid været. Siden han var barn har kunsten for ham altid været det nærende træ, mens han udelukkende betragter eksempelvis kunsthåndværk, der en overgang også var en stor del af centret, som et sideskud.

Man kan godt sige, at Solvognens program hele tiden har været min egen spejling. Martin Thygesen, ejer af Kunst- og Filosoficentret Solvognen.

50 år med Solvognen



I 1973 flyttede Solvognen til Sdr. Boulevard 36, hvor den udvidede med kunsthåndværk i stueetagen, mens foredragene foregik på 1. sal. Martin Thygesen ejede bygningen og drev den som daglig leder.



I 1989 åbnede Solvognens sommerresidens på Langø i en gård, som Martin Thygesen havde købt to år forinden.



Samtidig rykkede Solvognen fra Sdr. Boulevard til sin nuværende adresse på Kronprinsensgade, hvilket betød et farvel til kunsthåndværksdelen.



Flere end 200 kunstnere har gennem årene udstillet i Solvognen, og et endnu større antal foredragsholdere har været forbi.



I forbindelse med fødselsdagsfejringen er der i den kommende weekend udstilling med maler Leif Kristensen og en række foredrag og musikalske indslag - blandt andet fortæller Martin Thygesen selv om sit arbejde med Kunst- og Filosofcentret. Det øvrige program kan findes på



Fejringen begynder fredag 11. januar 2018 kl. 15 og fortsætter lørdag den 12. og søndag 13. januar med. Det koster 200 kroner at deltage alle dage. 11. januar 1969 åbnede Kunst- og Filosoficentret Solvognen på adressen Møllervænget 12 i Odense. Et års medlemskab af foreningen kostede 20 kroner.Bag centret stod 20-årige Martin Thygesen, der var lærling i Magasin. Han er stadig leder og ejer af centret.I 1973 flyttede Solvognen til Sdr. Boulevard 36, hvor den udvidede med kunsthåndværk i stueetagen, mens foredragene foregik på 1. sal. Martin Thygesen ejede bygningen og drev den som daglig leder.I 1989 åbnede Solvognens sommerresidens på Langø i en gård, som Martin Thygesen havde købt to år forinden.Samtidig rykkede Solvognen fra Sdr. Boulevard til sin nuværende adresse på Kronprinsensgade, hvilket betød et farvel til kunsthåndværksdelen.Flere end 200 kunstnere har gennem årene udstillet i Solvognen, og et endnu større antal foredragsholdere har været forbi.I forbindelse med fødselsdagsfejringen er der i den kommende weekend udstilling med maler Leif Kristensen og en række foredrag og musikalske indslag - blandt andet fortæller Martin Thygesen selv om sit arbejde med Kunst- og Filosofcentret. Det øvrige program kan findes på www.solvognen.dk Fejringen begynder fredag 11. januar 2018 kl. 15 og fortsætter lørdag den 12. og søndag 13. januar med. Det koster 200 kroner at deltage alle dage.

Martin Thygesen - fortæller selv om sine idéer med Solvognen ved 50 års arrangementerne i den kommende weekend. Privatfoto

Mødet går ikke af mode Solvognen blev åbnet, da 1968 med Martin Thygesens ord havde banket på og fået ungdommen til at se, at der var andre måder at kunne bruge sit liv end den kendte. Og selv om hippietiden har fået stærk konkurrence af markedsøkonomi og han synes, ego'et generelt fylder mere i hverdagen, mener han, at begge dele netop er grunde til at kigge indad. - Nu er vi jo dér, hvor computerne er ved at overtage mennesket - ganske som forudsagt i filmen "Rumrejsen 2001" (af Stanley Kubrick, red.) - og selv om jeg bestemt mener, at der er meget arbejde, maskinerne gerne må overtage, er det ikke hele fremmedgørelsen, jeg hylder. Jeg har mobilepay, fordi vi ikke kan undvære det, men jeg kunne bedre lide, da man byttede varer, siger han. Selv om årene har budt på op- og nedture i besøgstallet, mener Martin Thygesen, at mødet mellem mennesker aldrig går af mode, og derfor fortsætter han med at arrangere foredrag. - Men jeg erkender, at vi gennem årene er blevet bedre til at planlægge dem uden for de tidspunkter, hvor vi ved, at folk er optaget af et tv-program. Det kan vi ikke konkurrere med, siger han.

Opskriften findes ikke Gennem årene har Solvognens filosofi været at tilbyde sine besøgende en åndelig rejse, og det er der ifølge Martin Thygesen ikke ændret en tøddel på undervejs. De, der foredrager og udstiller på stedet, er kunstnere og videnskabsfolk som på en eller anden måde rammer ham selv i hjertet. - På den måde kan man godt sige, at Solvognens program hele tiden har været min egen spejling, siger han. Årets fyldige program for Solvognen er "på gaden" samtidig med markeringen af fødselsdagen, men hvad den overordnede opskrift på det gode liv er, er Martin Thygesen ikke kommet frem til, siger han. - Jo - for mig selv, men ikke for alle andre. Det kan man ikke, for det gode liv er subjektivt, og det, der er godt for mig, er ikke nødvendigvis godt for dig. Jeg har bare været heldig at kunne rejse med Solvognen og stå på sidelinjen og følge al inspirationen undervejs, siger han. I forbindelse med fødselsdagen udgiver Martin Thygesen sammen med forfatter og historiker Pia Sigmund en retrospektiv bog om centret. Bogen gives til alle, der deltager i fejringen.