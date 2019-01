Siloøens skæbne afgøres formentlig i januar

Siloerne på Odense Havn kom i fokus i 2018, da Byforeningen for Odense gik i brechen for Siloøens bevarelse, selv om et enigt By- og Kulturudvalg stemte for at rive dem ned. Klagen er stadig under behandling i Planklagenævnet.

Dermed bliver der sat i punktum i tvisten mellem Byforeningen og politikerne i By- og Kulturudvalget, som i foråret 2018 besluttede at lade Odense Havns hidtidige symbol, FAF-siloen, samt den gruppe af siloer, den står omkring på Englandskaj 6, rive ned for at blive erstattet af nye boliger.

Planklagenævnet under Erhvervsministeriet har en ambition om at holde sin sagsbehandelsestid under seks måneder, og derfor lyder det fra fuldmægtig Annie Fyhn, at sagen om Siloøen i Odense bør være afgjort inden udgangen af januar 2019.

Siloøen er den østligste havnemole i Odense Havn og går også under adressen Englandskaj. Her holder Kunsthal Ulys til i tomme bygninger ejet af DLG, men er opsagt med udgangen af året. Grundene på Siloøen er ejet af Odense Havn. Lejeaftalen løber til 2021. I maj sagde et enigt By- og Kulturudvalg ja til at rive tre ud af fire silobygninger på molen ned, selv om de i kommuneplanen er beskrevet som bevaringsværdige. Ydermurene i Muus' røde Pakhus blev som det eneste kaldt bevaringsværdigt og må ikke fjernes. Årsag: Odense Havn vil gerne sælge grunden til en investor, som ikke ønsker siloerne genanvendt. I juli sendte Byforeningen for Odense en klage over beslutningen og procedurerne bag den til Planklagenævnet. Det er den beslutning, som ser ud til at komme i januar 2019.Kunsthal Ulys, som har holdt til i FAF-siloen på Siloøen har fået opsagt sin lejekontrakt af Lindø Port og skal være ud af bygningen 31. december.

By- og Kulturforvaltningens administrerende direktør Anne Velling siger, at da hun ikke ved, hvad Planklagenævnet afgør omkring Byforeningens ankepunkter, kan hun desværre heller ikke sige mere end , at "forvaltningen altid retter os efter øvre instansers afgørelser". Arkivfoto: Nils Svalebøg

Ikke uden høringsfase

Ud over at påpege fejl i forbindelse med den forhastede nedrivningssag peger Byforeningens i sin klage på, at der er tale om et sårbart miljø med kulturhistoriske interesser. Med nedrivningen vil "Siloøen ændre(r) karakter fra at være en naturlig dele af havnemiljøet til at overgå til et blandet bolig- og erhvervsområde uden typiske havnefaciliteter", skriver foreningen i klagen, der blev sendt 18. juli 2018.

- Det er foreningens ønske at holde fast i, at når en bygning er udpeget som bevaringsværdig, kan man ikke bare beslutte at rive dem ned uden først at have gennemført en høringsfase på de reglementerede fire uger. Det skete ikke i forbindelse med Siloøen, påpeger foreningen.