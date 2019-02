Sanseudstillingen klar til stort ferie ryk-ind

De første 12.500 gæster har slidt på Hotel Det Grå Hummer og Theodor Waldemars togbane, der befinder sig i årets sanseudstilling på Brandts, og derfor er den blevet shinet op til det forventede ryk-ind i uge 7.

Togbanen er oppe at køre, og i det hidtil tomme lejeværelse med byens bedste udsigt til Venedig rykker hans Jørgen Snedker nu ind med alle sine legesager. Hans kukure kommer til at fylde det meste af loftet, fortæller formidlingsinspektør Henriette Nielsen, der har formidlet kontaktet mellem den ny beboer og museet, der har lagt etage til landets første og største børneudstilling i 30 år. I år er det kunstner og tidligere værkstedsleder på Brandts, Arne Møller, der står bag udstillingsidéen.

I år er udstillingen bygget op som en by, og man går så at sige ind i selve kunstværket. Nogle steder bliver man omfavnet af mørket, andre gange bliver man udfordret til at træde op i høje stiletter eller male duftende kaffebønner; det sidste har været så populært, at kaffesponsoren knapt har kunnet følge med.

- Denne sanseudstilling har vist sig at indeholde alt det, der skal til for at stimulere børnenes fantasi, så de får lyst til at stå på tæer for indfange æstetikken og sensibiliteten. Den er alt andet end pædagogisk, og sådan skal det være, det er ikke vores dna - det er sanserne, siger Henriette Nielsen.

Ud over opgradering af sanseudstillingen, der åbnede op til efterårsferien og kan ses hele sommeren over, kan vinterferiens gæster nå at få vinget sci-fi-udstillingen "Into the unknown" af, for den vises sidste gang 17. februar. For museets mindste gæster betyder det, at det er muligt at bygge med Lego og se legofilm i hjørne-børneafdelingen "Spetaklet". Når sanseudstillingen i eftersommeren pakkes ned er det for at blive genrejst et andet sted. Udstillingerne er ikke bare Brandts' egen succes men også en salgsvare.

På grund af vinterferien er der også åbent på Brandts mandag. Desuden er der aftenåbent onsdag til fredag.