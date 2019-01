Rapport: Nedrivningstruet silo er havnens mest markante landmark

Der var ingen tvivl om prioriteringerne, da Signe Hommelhoff var med til at udgive "Odense Havn - Registrant" for Odense Kommune for 12 år siden. Om FAF-siloen på Siloøen, som politikerne i By- og Kulturforvaltningen har besluttet at rive ned, og hvis skæbne for tiden ligger i hænderne på en sagsbehandler i Planklagenævnet. I rapporten står, at "den store firkantede betonsilo er Odense Havns absolut mest markante landmark. Den er indbegrebet af Odense Havn, og så længe den står vil havnens historie stadig leve".

- Den ældste del af Muus' Pakhus bygget af røde sten er let at holde af, mens de nyere silobygninger ligger længere væk fra det, man betegner som æstetisk smukt. Alligevel har det hele både miljø- og kulturmæssig værdi, og historisk hænger det sammen, for Muus' har ejet det hele, siger Signe Hommelhoff, der samtidig i den 12 år gamle rapport konstaterer, at "i forbindelse med bevaringen ville det nok være en fordel at fjerne de senere tilbygninger".

Om anvendelsen af pakhuset skrev hun dengang, at det ville være ønskværdigt om flere fik adgang til bygningen, så der frem over ville være offentlig adgang til den frem for at lave den til boliger. Om FAF-siloens anvendelse skrev hun:

- Projektering af film i forbindelse med diverse events, en reklamesøjle for Odense som kulturby og for Odense Havn. De nyopførte bygninger på den inderste del af Pier 1 er boliger (ejerlejligheder) og kontorhuse til blandt andet advokatfirma og reklamebureau. De funktioner som Pier 1 (nuværende Siloøen, red.) vil indeholde er derfor ikke nogen, man som "almindelig borger" vil komme til.