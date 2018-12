Rådmand: - Fremragende idé, men den erstatter ikke en stadsarkitekt

Børn- og ungerådmand Susanne Crawley (R) er sikker på, at en arkitektskole kan bringe Odense det byplanmæssige miljø, som hun mener, den mangler.

Det er en fremragende idé at forsøge at få en arkitektskole til Odense. Sådan lyder det fra børn- og ungerådmand Susanne Crawley (R), der var blandt de allerførste politikere, der i eftersommeren 2017 satte æstetik i det omsiggribende byggeri i byen på den politiske dagsorden. Og selv det endnu ikke har betydet en radikal ændring af strategien i By- og Kulturforvaltningen, glæder hun sig over, at der siden har været stor debat og bevidsthed om Odenses udseende og kulturarv. Susanne Crawleys ønske var fra starten at få en stadsarkitekt, og det er det stadig. Selv hvis det skulle lykkes at få en arkitektskole til byen: - Jeg ved af erfaring fra andre fagområder, at det kan støtte miljøet at have en uddannelse i byen. Vi oplever eksempelvis en mangel på specialtandlæger i børnetandplejen på Fyn, og det skyldes, at de bliver uddannet i København eller Aarhus og måske allerede er forankret i byen, inden de er færdige, og så er det sværere at flytte, siger hun. - Men en stadsarkitekt er jo en person, der kan holde politikerne op på deres egne visioner for byen, når de er ved at sige ja til projekter, der ikke holder vand, og sådan én mener jeg altså, vi har behov for ved siden af en arkitektskole, siger hun.

Udvalg skal stå sin prøve Susanne Crawley glæder sig i første omgang over, at det er lykkes byrådet at blive enig om at etablere et rådgivende udvalg, der fra årsskiftet skal vejlede politikerne i planlægningsmæssige sager. - Nu skal vi se, hvordan det går udvalget i løbet af dets første to år, inden det evalueres. Til den tid ved vi, om det er nok, eller det mest rigtige alligevel er at få en stadsarkitekt, siger hun.

Risiko i Vollsmose Det er for eksempel den kommende nye bebyggelse i Vollsmose, Susanne Crawley er bange for ikke bliver taget alvorligt uden, at der er en stadsarkitekt til at se på, hvad der bliver bygget. - Jeg tænker, at det måske ikke er den mest attraktive byggegrund, fordi fortiden spiller ind, og at vi netop af den grund risikerer at sige ja til byggerier, der er både for billige og for hurtigt byggede, siger hun.