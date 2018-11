Projektleder: - Vi kan ikke risikere at flere cyklister skrider og kommer til skade i P-kælderen

1 Er det et udtryk for dårlig planlægning at sætte parkeringskælderen i stand nu - samtidig med julemarkedet?

- Vi skulle lige definere udfordringen og have fundet ud af, hvordan vi laver gulvet så tilpas ru, at cyklister ikke skrider ud, samtidig med at det er til at holde rent. Når man bruger sandkorn i maling, bliver det let sådan et sted, skidt samler sig, og det er vi ikke interesserede i. Vi er nødt til at male nu, men hele uge 49 fungerer parkeringskælderen normalt, og så fortsætter vi fra 10. december til 16. december, hvor arbejdet skal være færdigt.