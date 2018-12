Popkunst julen over

Gallerie Rasmus viser popkunst, når det er bedst. Julen over lukker peter Rasmus Lind og hans ansatte Andy Warhol, Rupert Jasen Smith, Robert Rauschenberg, Anders Moseholm, Allan Stabell og Gitte Buch. Der er fernisering llørdag 22. december kl.10-14, hvor man se mere af den afdøde amerikanske kunstner Andy Warhol, som frem til sin død i 1987 var et af de helt store navne indenfor popkunst.

Warhol tog reklameverdenens billedsprog og brugte det i sine værker, f.eks. en mekanisk gentagelse af masseproducerede produkter som Coca Cola og suppedåser fra firmaet Campell. Senere gik han over til at bruge en velkendt trykketeknik fra reklameverdenen - serigrafi eller silketryk, som det også kaldes - hvor han fik andre blandt andet Rupert Jasen Smith til at udføre arbejdet for sig, fordi han ønskede at masseproducere sin kunst på samme måde som fabrikkerne masseproducerer deres varer. Værket "Marilyn Monroe" er et af hans mest kendte./mule