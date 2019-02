Odeon: Demente skal også synge

Odeon har for længst bevist, at musik- og konferencehuset magter at løfte fællessangen. Men der er endnu mere sang på programmet, når kulturchef Sara Ekknud Windell i løbet af efteråret søsætter et koncept med sangklubber for mennesker og pårørende med demens. Et projekt som Odeon har fået 20.000 kroner til fra Fynske Bank.

- Allerede i juni begynder vi at uddanne vores ansatte, så de kan blive demens-venner, og når koncerterne begynder, vil de være kendetegnet ved, at der hver gang vil være en sanger og musikere, som synger og spiller, så folk kan synge med, forklarer Sara Ekknud Windell.

Idéen med at mikse sang og demente har Sara Ekknud Windell lånt fra et lignende projekt i Musikkens Hus i Aalborg. Med den store succes sangklubben har fået, turde hun godt kaste sig ud i det. Foreløbig er der penge til fire demens-sangaftener, men det er Sara Ekknud Windells plan at finde flere penge til arrangementet, der skal finde sted hver anden måned.