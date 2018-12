Kunstneren Dante Galic har netop åbnet atelier og butik i Nørregade, men han kommer ikke til at være meget til stede i 2019. Den 22-årige selvlærte kunstner kan se frem til sit hidtil mest travle år, siden han som 16-årig begyndte at interessere sig for kunst.

- Man bliver ret fokuseret på forretning frem for kunst, men det er også vildt fascinerende. Især når man pludselig oplever at gå fra 300 til 7000 følgere på Instagram, bare fordi en kendt gallerist "liker" ens billede, siger Dante Galic.

Det er næsten gået for stærkt for Dante Galic, siden han i begyndelsen af 2017 besluttede sig for at flytte til Berlin og løb ind i en gallerist, der gerne ville vise ham frem. Inden da havde han ikke rejst meget i verden, men det er der blevet lavet om på. Og alle 200 malerier i forskellige størrelser, som han nåede at male i løbet af 2018, er solgt, ligesom kalenderen for de kommende år er stopfyldt med aftaler.

For seks år siden gik en genert 16-årig skoleelev med til at vise sine autodidakte malerier frem her i avisen, fordi flere i hans omgangskreds mente, at malertalentet skulle frem i dagens lys. I dag lever den nu unge mand af sin kunst, har åbnet atelier og butik i Nørregade i barndomsbyen Odense, har udstillet flere steder i Tyskland og i London, og næste år venter det store gennembrud med udstillinger over det meste af verden.

Det er annekset ved forretningen A. Binicki Kunstnerartikler Dante Galic har fået atelier - og ikke uden grund. Det var her i butikken, han for seks år siden brugte mange timer på at male i stedet for at gå i skole. Foto: Nils Svalebøg

Allerede fra begyndelsen kaldte han sin stil neo grotesk, da den er en blanding af barokkens og klassicismens store malere tilsat humor. Ligesom maleren Martin Bigum, der i 1980'erne opfandt figuren Art, følger man i Dantes malerier en figurs vej i et tegneserieagtigt og fortløbende univers, som binder værkerne sammen til en lang, samlet historie. Scenarierne er religiøse og landskaberne krigsbombede. Enten genskaber Dante historien eller lader sin figur indtage en fremtrædende rolle med afsæt i kunsthistoriske eller religiøse fortællinger. Og han har ingen problemer med hverken at finde på nye historier eller slå sin figur ihjel.

- Jeg har øvet mig og øvet mig og malet de første 5000 ansigter, og så får man et andet forhold til det, man maler, for man ved jo, hvad man kan, siger han.

Maleriet blev en fast del af Dantes hverdag, da han i udskolingen blev ramt af skoletræthed og i stedet for at møde til timerne, begyndte at hænge ud i kunstbutikken A. Binicki Kunstnerartikler i Nørregade. Her fik han tips til at komme videre med sin kunst og fandt ind i en verden, han snart gjorde til sin.

Verdens mest kedelige kæreste

Indtil nu har Dante Galic altid selv malet hele billedet, når det først er tegnet op efter hans skitse, men for at kunne følge med efterspørgslen på malerierne, vil han inden længe være nødt til at hyre assistenter til at tegne rammerne op, men også for at have nogen til at passe butikken i galleriet, når han selv rejser til udlandet.

- Efter jeg har fået travlt, maler jeg aldrig billeder for sjov. De er næsten altid solgt i forvejen eller skal med på en kommende udstilling, siger han, der blandt andet skal til at male sit hidtil største billede, Dantes inferno, som med hans ord bliver hans bud på et helvede.

Andre gange maler han værker med et andet og godgørende formål, som da han malede 28 grumme akvareller af børn, der blev trykt som en lille bog og solgt til fordel for Red Barnet.

- På den måde har mit liv ikke ændret sig i forhold til for seks år siden - jeg laver stadig ikke andet end at male. Og jeg er sikker på, at jeg er verdens mest kedelige kæreste, for når jeg kommer hjem til Odense, vil jeg helst bare være hjemme og hygge mig, siger han.