Museumslukning risikerer at koste forretning

Ikke særlig betænksomt at male gulvet i parkeringskælderen under julemarkedet, lyder det fra ejere af HCA Souvenirshop i Bangs Boder, der er skuffede over manglende støtte fra Odense Kommune. Kun et mirakel kan redde forretningen fra at lukke.

Der har ikke været mange købeklare mennesker i Bangs Boder, siden museet H.C. Andersens Hus lukkede for et år siden. I den tre år gamle forretning HCA Souvenirs i nummer 28-30 har de manglende kunder betydet en nedgang i omsætningen af handel med gadekunder på 60 procent i forhold til året inden, forklarer den ene indehaver, Elisabeth Tejlmand:

- Vi kan mærke, at folk er glade for, at vi er her, og det går fremad men at få fat i virksomheder, som kan se en idé at bruge vores HCA-artikler som kundegaver i udlandet, men det går slet ikke hurtigt nok. Og efter at museet lukkede og adgangen til området er spærret af, er det svært for os at få forretningen til at hænge sammen. Hvis vi fortsat skal være her om et år, skal der ske et mirakel, siger hun.

En af de to øvrige ejere, Richard Storm, fastslår, at butikken, der slog dørene op i august 2015, er en nystartet virksomhed, og at den derfor ikke har en stor kapital at bruge af i nogle dårlige måneder.

- Vi er skuffede over, at Odense Kommune ikke hjælper os mere med at gøre opmærksom på vores eksistens. Som det er nu bruger vi af vores egne penge på at holde gang i forretningen, men det kan vi jo ikke blive med i en evighed, siger han.