Mindeudstilling: Gert Rune Sundien hyldes med udstilling af sine børn

Carl Aksel Sundien og hans søster var ikke længe om at beslutte, at alle de malerier, de har arvet efter deres far, billedkunstner Gert Rune Sundien, fortjener at blive vist offentligt. Og så viste det sig, at deres far fik en finger med i spillet.

Som barn tænkte Carl Aksel Sundien ikke over alle de malerier, der fyldte hans fars lejlighed i Alexandragade. Men da hans far, billedkunstner Gert Rune Sundien, døde i maj sidste år, gik det op for ham, hvor omfangsrigt og betydningsfuldt livsværket var. Og over de efterfølgende måneder besluttede Carl Aksel Sundien sammen med sin halvsøster, at faderens kunst ikke skulle opmagasineres et eller andet sted. Den skulle ud og leve og gøre mennesker glade.

- Vi er virkelig stolte af ham og alt det, han har nået at lave. Han var sej. Og det var ikke svært at finde ud af, hvor billederne skulle udstilles henne, for far havde allerede selv booket Kunstbygningen Filosoffen her i februar. Ovenikøbet lige i den periode, hvor han ville være blevet 70 år, siger Carl Aksel Sundien.

Mindeudstillingen for billedkunstneren, der alle sine dage levede og arbejdede i sin fødeby, har altså længe været på trapperne, men den bliver større end kunstneren selv havde ønsket.

- Vi skyndte os at leje nogle ekstra rum i kunstbygningen end det ene, far havde sat sig på. Han regnede jo ikke med, at det skulle være en stor, retrospektiv udstilling med kunstværker fra hele hans liv, siger Carl Aksel Sundien.