Med udsigt til tre store byggeprojekter: Glæder sig til foråret 2020

Tre byggeprojekter har de seneste år afløst hinanden lige uden for ægteparret Bjarne og Karen Sørensens vindue yderst i Bangs Boder: Hvis ikke der bliver arbejdet med anlæggelse af letbanen, er det opbygningen af parkeringskælderen på TBT-gaden og nedrivningen af det gamle H.C. Andersen Museum, som har fået dem til at skrue ekstra op for tv'et for at overdøve arbejdslarmen.

- I sommer måtte vi holde altandøren lukket, selv om det var varmt. Heldigvis har vi en svalegang ud mod den anden side, hvor vi sidder lidt i læ for støv og støj, siger Bjarne Sørensen, 82 år. Hans 77-årige hustru supplerer:

- Når arbejderne gik hjem klokken 16, kunne vi rykke om på den anden side - på altanen - og efter at have tørret al støvet af, kunne vi sidde der i stedet. Men så begyndte de en overgang at arbejde frem til klokken 18, og så måtte vi vente nogle timer. En gang har jeg oplevet, at der var en som fortsatte med at arbejde til klokken 21, men det blev stoppet, for det har de ikke tilladelse til, siger hun.

Efter i flere måneder at have banket på hos Odense Bys Museer og Odense Kommune lykkes det i efteråret beboerne omkring de tre byggerier at få dannet et netværk, så de frem over får klarere besked om det arbejde, der foregår lige uden for døren, end de hidtil har fået. Den del af Bangs Boder, som Karen og Bjarne Sørensen bor i, er nemlig ikke med i områdets grundejerforening, som undervejs er blevet løbende orienteret.