Magien forsvandt ikke med navnet, selv om efterårsferiens populære festival sidste år måtte ændre navn til "Magiske Dage". Nye tal viser, at antallet af gæster voksede, og at de hver især lagde næsten dobbelt så mange penge i Odense som året før.

Det betød ikke noget for populariteten, at Harry Potter Festivalen i Odense i 2018 skiftede navn til Magiske Dage. Ikke alene steg besøgstallet, men de besøgende lagde også gennemsnitligt flere penge i Odense, mens de var her.

Det afslører tallene, som Odense Kommune opgør efter afholdelse af festivalen, der altid finder sted i skolebørnenes efterårsferie, og som i 2018 ramte dagene 18.-20. oktober.

- Jeg vil tro, at selv om der har været et fald i hardcore-Harry Potter-fans, opvejes det af mennesker, der er bredt interesseret i fantasy, siger festivalens leder, Søren Dahl Mortensen.

- Der var mange, som ikke var udklædte efter en del af Harry Potter-universet, men derimod inspireret af for eksempel Narnia eller Tolkien. Men heldigvis holdt mange af vores Harry Potter-fans fast og accepterede navneændringerne, siger han. Og tilføjer, at arrangementet på grund af navneskiftet fik ekstra megen pr-omtale, som måske også har bidraget til, at flere er blevet opmærksomme på festivalen.