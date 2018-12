En gang var en hestegang eller en hestemølle meget almindelig, fortæller overinspektør Anders Myrtue fra Odense Bys Museer:

- I fortiden var energi nemlig en mangelvare, og man prøvede på alle måder at omsætte solenergi til noget brugbart. For eksempel dyrkede man foder, som kunne komme i heste, som så kunne være trækdyr. Hesten kunne sættes til at trække en hestegang, som gav kraft til tærskemaskiner, langhalmsriver og skærekister og meget andet. Hestegange blev brugt til midten af 1900-tallet - til sidst ikke fordi de var effektive eller billige, men fordi man stadig havde heste, og deres energi skulle udnyttes, siger han.

Og sådan en hestegang er han interesseret i at finde. Den Fynske Landsby mangler nemlig en af træ.

- Hestegangene fandtes i to hovedformer - en gammel af træ og en nyere af støbejern. I Den Fynske Landsby har vi en af støbejern, og indtil omkring 1980 havde vi også én af træ. Den fungerede ikke, og nu er den forsvundet. Derfor gør vi nu et nyt forsøg på at få fat i en, siger Anders Myrtue.

Han ved, at der var omkring 2000 træhestegange på Fyn i perioden mellem 1850 og 1925.

- Vi ved også, at de er meget sjældne i dag. Den Fynske Landsby har en "på hånden" - et fint, velholdt eksemplar, som desværre er for stor til vores hestegangshus. Den, vi leder efter, skal helst ikke være højere end 2,20 meter og bredere end ca. 3,5 meter.

Har du en hestegang liggende eller kender en, der har, kan du kontakte overinspektør Anders Myrtue fra Odense Bys Museer på mobil: 21154895 eller asm@odense.dk