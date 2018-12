Kommunen: - Vi informerer, så godt vi kan

Når der i nogle uger har været stille på byggepladsen, der inden for to år skal være fyldt med et nyt museumsbyggeri for H.C. Andersen, skyldes det ifølge projektmedarbejder ved Odense Kommune, Johanne Schrøder Baggesen, at det først nu er afgjort, hvem der har vundet entreprisen på byggeriets kælder.

- Vi er ved at godkende projektets tidsplan, og når den er klar, sender vi en pressemeddelelse ud om byggeriet. Vi informerer så godt, vi kan, siger hun. Gennem de seneste måneder har Johanne Schrøder Baggesen fungeret som kontaktperson for beboerne i området, og hun sidder også som en af kommunens repræsentanter i den følgegruppe, der i eftersommeren er oprettet blandt forretningsdrivende og beboere i Bangs Boder til begge sider.

- Jeg synes grundlæggende, at vi informerer områdets beboere så snart, vi ved noget med sikkerhed. Også når det handler om ændringer i planlægningen. Vi har stor fokus på kommunikation, og det var også derfor, vi allerede for et år siden foreslog beboerne at blive en del af en beboerfølgegruppe. Da de så vendte tilbage med ønsket, blev den til noget, siger Johanne Schrøder Baggesen.

Hun påpeger, at der er stor forskel på hvor meget viden, beboerne har lyst til at få.

- Vi vil heller ikke sende for mange nyhedsbreve ud, for det er der også nogle, der bliver trætte af, siger hun.

På møderne har Johanne Schrøder Baggesen forklaret områdets erhvervsdrivende, at de gerne må komme med forslag til udsmykning af byhegnet, der omkranser byggepladsen; men hun har også understreget, at udsmykningen kommer til at ske for egen regning.

- Er der andre forslag fra beboere og handlende om skiltning eller andet, er de velkomne til at kontakte mig med dem, så skal jeg sørge for, at de rammer det rigtige skrivebord, siger hun.