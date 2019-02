Klaus Bondam aktuel på Odense Teater: - For mig handler alting om at ville gøre verden til et bedre sted

Det var det rigtige sted, der blev ringet fra på det rigtige tidspunkt, da Klaus Bondam sagde ja til at vende tilbage til Odense Teater. - Når man er +50, sætter livet sig i relief, og så ved man, at der er nogle ting, man har oplevet før og nogle, man ikke kommer til at opleve igen, siger han. Forestillingen "Død over eliten" havde premiere fredag. Foto: Sugi Thiru