Idrætsforeninger og museer begavet af Albani Fonden

17 idrætsforeninger, fem spejderafdelinger og fire museer er blandt de 71 modtagere af de 6,5 millioner kroner, Albani Fonden netop har uddelt.

Det er 63. gang, fonden uddeler støtte til almengørende formål, men det er første gang, det er sket med en festligholdelse på egen matrikel, siger fondsdirektør Paul Nissen:

- Vi tænkte, at det kunne være en sjov idé at samle alle prismodtagerne, når Albani nu har åbnet Anarkist, og det blev en hyggelig dag med deltagelse af 130 mennesker, så det er bestemt ikke sidste gang, det sker, siger han.

Ifølge Paul Nissen tager det bestyrelsen en hel dag at vælge, hvilke projekter og foreninger der skal have støtte blandt de mere end 500 ansøgninger, fonden årligt modtager. I år var det for eksempel Faaborg Museum, som fik 100.000 kroner til en udstilling, mens Fyns HF og VUC Fyn fik 200.000 kroner til kunstudsmykning.

- Antallet af ansøgninger har været stigende siden krisen i 2008, som betød lukning af mange små bankfilialer, der ellers traditionelt har støttet de lokale sportsklubber med nyindkøb og sponsortrøjer. Men at kommuner og regioner også holder igen med støtte til kulturlivet, mærker vi på samme måde, siger Paul Nissen og understreger, at ingen ansøgere kan være sikre på at modtage støtte.

- Og dem, der ikke har tilknytning til regionen, eller som søger privat støtte til deres bryllup eller en bil, sorterer vi fra med det samme, siger han.

Albani Fonden har besluttet at gemme en pulje til uddeling inden for forskning i demens og ensomhed, relationer og sociale fællesskaber. Vil man søge til det formål - eller de øvrige - skal det ske via fondens hjemmeside.