Hvad banken gemmer: Bankbokse i kælderen og toilet i skabet

Udgangspunktet for en kommende lejer er 5.000-6.000 kroner kvadratmeteren i årlig leje i de lokaler, der ligger ud til strøgsiden. Prisen falder jo længere over mod Klingenberg, vi bevæger os.

- Vi piller ned, men bygger ikke mere op end, at de kommende lejere kan få indflydelse på den indvendige indretning. Vi kan ikke vide, om det er en restaurant, der vil have trægulve eller en butik, der vil have betongulv, tilføjer han.

- Vi forestiller os, at der er plads til en-tre forretninger alt efter model og størrelse, men vi er ikke så langt i forhandlingerne med nogen, at vi kan sige, hvem de er endnu, siger erhvervsmægler Morten Rasmussen fra Nordicals Erhvervsmæglere. Det er ham og hans kolleger, der på vegne af bygningens ejer, Karsten Bill Rasmussen, står for udlejningen . Han suppleres af sin kollega, Andreas M. Jensen:

På bygningens to øverste etager - 2. og 3. sal - bor bankens folk stadig, selv om det ikke kan ses fra gaden, og forleden kom det frem, at foredragsvirksomheden Athenas til maj flytter ind på førstesalens samtlige 1200 kvadratmeter. I stueetagen er et lignende antal kvadratmeter stadig ledige.

Ejendommen på Flakhaven 1 er fra 1873 dækker i alt over 5586 kvadratmeter, hvoraf de 1451 kvadratmeter er beliggende i kælderen. På de mange kvadratmeter findes blandt andet et velkomstområde, kontorer og kantine. Sidste "beboer" var Danske Bank, som stadig har hjemme på 2. og 3. etage. 1. salen bliver inden længe fyldt med foredragsfirmaet Athenas folk.

For 80'er-agtig facade

Arkitekten bag bygningen med den renæssanceprægede paladsstil var odenseanske C. Lendorf, der også var en af hjernerne bag bygningen overfor - Odense Rådhus.

Indeni har tidens tand gnavet på forskellig vis i de forskellige rum, hvilket håndværkere for tiden er ved at rette op på. Kælderen står næsten som oprindeligt med dens historiske, guldmalede bankbokse, hvide stolper og snoede lamper og leder let tankerne hen på levende lys og dæmpet musik.

Ifølge Morten Rasmussen vurderer mæglerne, at det vil kræve en for omkostningstung ombygning, hvis nogen ville ønske at bruge kælderen som restaurant.

- Men man kan godt forestille sig, at en kommende restaurant, der vender over mod Klingenberg, også kan bruge kælderen her til selskabslokale eller en form for lukket klub, siger Andreas M. Jensen.

I lokalerne på førstesalen er 1970'ernes sænkede lofter ved at blive fjernet, og det samme er tykke gulvtæpper, som de senere år i nogle tilfælde har sikret, at panelgulvene ligger urørte hen. Foreløbigt er der et hårdt lag klister ned til de gamle materialer. Flere af lokalerne på 1. salen har stadig fortidens charme med høje paneler og diskrete toiletrum i de høje indbyggede skabe, mens andre rum virkelig ligner det, de er: bankrum på den kedelige måde, lyder det fra Morten Rasmussen, da vi går ind i førstesalens hjerte, hvor Danske Bank-kunder ind til for et par år siden trak et nummer, før det blev deres tur.

Ifølge Morten Rasmussen skal bygningen og facaden føres tilbage til noget, der i højere grad minder om det oprindelige.

- Glaspartiet og den nuværende hoveddør skal væk, det passer ikke til bygningen. Det er for 80'er-agtigt. Det gør vinduerne heller ikke. De er blevet hævet, men bliver nu ført tilbage til det originale udtryk, hvilket betyder, at de kommer til at gå til jorden. Sådan vil de fleste butikker gerne have det, så man kan se varerne, der udstilles indenfor. Jeg vil tro, at hovedindgangen bliver rykket til Vestergadesiden, siger Morten Rasmussen.

Han kan sagtens forestille sig, at bygningen åbnes ud mod rådhuspladsen, så der bliver servering enten den vej ud eller mod Vestergade, hvor restauranterne allerede pakker sig sammen ned mod den del, der engang var et befærdet kryds.

Flere beværtninger og spisesteder er nu ikke det, den øvrige handel i området ønsker sig. Butikker står højere på deres ønskeliste, forklarede de til denne avis i det tidlige efterår, da det kom frem, at ejendomsmatador Karsten Bill Rasmussen havde købt ejendommen.