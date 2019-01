Foredrag om adelskvinders hverdag

Den store musicalopsætning af "Leonora Christina" i Odeon har fået Odense Bys Museer til at sætte fokus på fortidens magtfulde kvinder. Det sker med et foredrag, der indeholder alt, hvad man begærer af luksus, magtintriger, kærlighed og had.

Det er museumsinspektør Camilla Schjerning, der under overskriften "Kvinder med indflydelse", indvier publikum i en tid, som var præget af krig og store politiske omvæltninger for den danske adel.

Selv om den politiske scene var domineret af mænd, havde adelskvinderne også en central rolle i spillet om magten. At bevare magten krævede ikke kun politisk snilde, men også en nøje iscenesættelse af magten gennem en prægtig livsførelse og opretholdelsen af sociale netværk gennem ægteskabelige alliancer. Her var kvinderne centrale, men de kunne også optræde mere direkte som politiske aktører.

Camilla Schjerning præsenterer en række kvindeskæbner, der på forskellig vis har sat deres præg på Danmarkshistorien. Udover Leonora Christina, er det indflydelsesrige kvinder som Ellen Marsvin, Kirsten Munk og Karen Bille, der ud over magten har det tilfælles, at de havde stort forretningstalent, og alle var tæt knyttet til Fyn.

Arrangementet, der er det første af sin slags og frem over vil finde sted hver måned og kræver billet, foregår tirsdag 29. januar kl. 10.30. Ud over historie får man også serveret kaffe./mule