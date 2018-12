En tradition siden 1919: Anker Boye er nummer otte i rækken

- Det er mega flot, sagde en smilende 10-årig Fie (midt i billedet) om portrættet af sin morfar Anker Boye. - Der er så mange detaljer i maleriet, at det må have taget rigtig lang tid at lave. Og det ligner næsten, at det ikke er malet, men taget med et kamera. Det er virkelig pænt, roste hun, der havde sin mor Lotte - Lykke og Anker Boyes datter - til den anden side. Foto: Vibeke Volder.

Onsdag eftermiddag fik byrådsmedlemmerne og Anker Boyes nærmeste som de første portrættet af se, som Thomas Kluge gennem flere år har arbejdet på af den forhenværende borgmester.

Det er første gang Thomas Kluge er på Odense Rådhus, selv om han inden for kort tid har malet to store historiske malerier til byen: Først et af Knud den Hellige, der blev afsløret i foråret 2017, og nu et af byens forhenværende, socialdemokratiske borgmester Anker Boye, der offentliggøres onsdag eftermiddag inden årets sidste byrådsmøde. Thomas Kluge ankommer til Flakhaven en halv times tid før arrangementet med sin juledug under armen. Det skal vise sig, at den har en vigtig rolle i det nye portræt. Hverken Anker Boyes hustru Lykke eller den øvrige familie har endnu set det maleri, der har været flere år undervejs, og i forværelset er der knitrende spænding i luften som forud for en premiere. Hovedpersonen er tilbage på rådhuset for en bemærkning og indtager rummet, som om det stadig var hans arbejdsplads. På portrættet smiler han mere diskret end nu, og det skal også vise sig, at han er stærkt tilfreds med resultatet.

Den 8. borgmester Siden 1919 har det været tradition i Odense Kommune at hænge maleri af borgmesteren på væggen, når vedkommende ikke længere stillede op til embedet. Det er den tradition, byens forrige borgmester, Anker Boye, onsdag blev en del af, da maler Thomas Kluges portræt af ham blev afsløret. Og af den grund vil Peter Rahbæk Juel også først få et portræt op på væggen den dag, han ikke længere er aktiv i byrådet.



Dermed blev Anker Boye den ottende mand i rækken, som nu skuer ud i værelset bag byrådssalen. Han sad som bekendt 24 år i byrådet - her af de 19 som borgmester. Blandt hans forgængere er der nogle, der har siddet længere og kortere - én enkelt bare tre måneder.



De portrætterede borgmestre er ud over Anker Boye: Jan Boye (Ulrik Møller), Verner Dalskov (Kurt Trampedach), Holger Larsen (Viggo Bertram Jacobsen), Ignatius Vilhelm Werner (Albert Elmstedt), Hans Christian Petersen (Knudaage Larsen), Anders Peder Henriksen (Mogens S. Andersen) og Johan Ludvig Christensen (Svend Saabye).



Thomas Kluges maleri af Anker Boye kostede 250.000 kroner, mens Ulrik Møllers maleri af Jan Boye kostede 350.000 kroner.)



Fra torsdag 13. december og en uge frem er forværelset med borgmestermalerierne åbent for alle på hverdage fra 10-12, og det er gratis at komme ind. Fra 10-11 er stadsarkivar Jørgen Thomsen og arkivar Johnny Wøllekær fra Historiens Hus klar til at fortælle historier om portrætter og borgmestre.

En lidenskab for Knud den Helliges liv og historie har været med til at trække Thomas Kluge til Odense, afslørede han i sin tale ved afsløringen. Og hvad var da mere naturligt end at male den dræbte konges ligtæppe ind i værket, men ikke nok med det: Tæppet skulle selvfølgelig også dække billedet, og da det var svært at fremskaffe til lejligheden, var kunstneren også mand for det. Foto: Vibeke Volder

Det vigtige ørnetæppe Det trækker ud med tæppefaldet, for talerne står i kø. - Maleriet afspejler, at udviklingen i Odense ikke ville have været den samme, hvis vi havde taget dig ud af ligningen, siger den nuværende borgmester Peter Rahbæk Juel i sin tale, mens Thomas Kluge letter på låget for de private samtaler, han har ført med Anker Boye, mens denne var hans model. Det får byrådsmedlemmerne og de særligt inviterede til at grine og spændingen til at stige, inden de to hovedpersoner endelig stiller sig med ryggen til og trækker Thomas Kluges juledug, der er en kopi af Knud den Helliges ligtæppe, ørnedugen, af. På lærredet materialiserer samme dug sig foran de stirrende øjne. Thomas Kluge er tilfreds med resultatet. Den vigtige ørnedug, der binder hans to kunstværker i Odense sammen, folder de rigtige steder. Selv det svære skæg mener han ikke kunne være blevet bedre. - Jeg kommer til at savne at have Anker Boye i min stue, jeg har jo haft ham stående længe, siger Thomas Kluge, Flere af de tilstedeværende bemærker, at der er et lille glas på billedet og spørger drillende, om det er snaps, selv om Thomas Kluge og Anker Boye har villet sætte hans baggrund som maler ind i rammen på den måde. Det er dog ikke det symbol, Anker Boye er mest glad for på billedet. - Jeg er rigtig glad for og stolt over, at du har malet "I love NY Odense" ind i billedet, siger han.

Rådmand Jane Jegind kan i Kluges maleri genkende eftertænksomheden og evnen til lytte hos sin tidligere politiske modstander, og hun var ikke længe om at kalde maleriet smukt og Kluge en dygtig maler. - Om det er modigt af Anker Boye at vælge Thomas Kluge til at male sit portræt, ved jeg ikke, men man kan sige, at også i den beslutning har han tænkt sig godt om, siger hun. Foto: Vibeke Volder

Museumsinspektør Karsten Kjer Michaelsen (tv) fra Odense Bys Museer havde overvejet at tage nederdel på til afsløringen af Anker Boyes portræt. Han var nemlig inviteret med som Thomas Kluges kone, da der på grund af manglende plads ellers var lukket for gæster ved arrangementet. Men kunstneren insisterede på, at Karsten Kjer Michaelsen kom med, for de to har haft et godt samarbejde om Kluges maleri af Knud den Hellige, der snart skal op at hænge i Domkirkens krypt - lige ved siden af Historiens Hus, hvor stadsarkivar Jørgen Thomsen residerer. Foto: Vibeke Volder

Hvis der er nogen, der hylder "Gud, konge og fædreland", må det være konservative Kristian Guldfeldt, som godt kan lide Thomas Kluges malerier og glædede sig over, at kunstneren i sin tale konstaterede, at Anker Boye måske var en lidt blå socialdemokrat. - Der er håb endnu, sagde Kristian Guldfeldt, der sørgede for, at Kluge fik en bog om Odense Rådhus med hjem til Næstved. Foto: Malene Birkelund

- Jeg ser både vemod og mishag, og så undrer jeg mig over én ting: Godt nok står der I love NYO, men hvor er ankeret?, sagde Enhedslistens Brian Skov Nielsen til Anker Boye, inden han selv gik ind til sit sidste byrådsmøde. Fra det nye år begynder han i jobbet som faglig leder for voksenhandicapområdet hos Socialstyrelsen. Foto: Vibeke Volder

Lykke Boye har tidligere fortalt, at hun egentlig ikke er så vild med Thomas Kluges mørke univers, men hun kunne ikke stå for maleriet, kunstneren havde lavet af hendes mand. - Det er så flot, så det kunne have fået lov til at komme op og hænge i stuen derhjemme, men vi har ikke plads. Desuden har vi allerede et maleri af Anker hængende, og så har jeg ham jo til hverdag, sagde hun. Foto: Vibeke Volder

- Vi kæftede op, hver eneste gang vi mødtes, sagde Anker Boye til Thomas Kluge. Foto: Vibeke Volder

- Jeg er rigtig glad for og stolt over, at du har malet "I love NY Odense" ind i billedet, sagde Anker Boye til Thomas Kluge. Foto: Vibeke Volder

Thomas Kluge har malet den afgående borgmester Anker Boye gennem et par år. 12.12.18 blev det afsløret i forværelset til byrådsalen forud for byrådsmødet. Foto: Vibeke Volder

