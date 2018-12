Eksperter: Et maleri fyldt med symboler

2 Museumsinspektør Ellen Egemose, Brandts)

- Min umiddelbare oplevelse er, at vi her står overfor et repræsentationsportræt, der i den grad - og meget typisk for vores tid - arbejder med at forankre os i historien. Thomas Kluge er en maler med interesse for det historiske, og billedet er ladet med referencer, der forankrer Anker Boye i Odenses tusindårige kulturhistorie. I borgmesterkæden troner Knud den Hellige, og på bordet ligger Knuds ligklæde, "Ørnetæppet". Det er gammel tradition, at konger har valgsprog. Christian 4. mente for eksempel, at "Fromhed styrker rigerne". I Kluges fortolkning har den afgåede borgmester lagt pennen, men mottoet - det kulturpolitiske brand - er givet videre med "I love NYO".