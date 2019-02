Efter to år: Folk har taget Odeon til sig

Det sled på både selve huset og de nyansatte, da Odeon åbnede under stor ståhej for to år siden, men siden er der kommet styr på både slitagen og de utålmodige kulturkunder, lyder det fra Odeons kulturchef.

Ingen dage i Odeon ligner hinanden. Den ene dag fylder flere hundrede mennesker foyeren, mens de venter på at blive lukket ind i Store Sal, før tæppet går for musicalen Leonora Christina. Den anden fyldes foyeren med stemmerne fra hundredvis af sangere bevæbnet med højskolesangbøger. - Om alle odenseanere har været her, nu hvor der er gået to år, er svært at sige, men det må være tæt på, for sidste år havde vi 250.000 gæster, siger musik- og konferencehusets leder, kulturchef Sara Ekknud Windell. Ved åbningen af huset i marts for to år siden var Sara Ekknud Windells mål at gøre stedet folkeligt ved at tilbyde kultur af al slags. Og med et program, der svinger fra fællessang til Wagners fire episke operaer i "Ringen", er smagen i hvert fald bred: - Og der er plads til flere arrangementer endnu, selv om vi i det kommende år vil have mere fokus på at lave gode arrangementer frem for mange, siger Sara Ekknud Windell. Hun har flere idéer til nye arrangementer, og dem vender vi tilbage til om lidt.

Allerede i juni begynder vi at uddanne vores ansatte, så de kan blive demens-venner, og når koncerterne begynder, vil de være kendetegnet ved, at der hver gang vil være en sanger og musikere, som synger og spiller, så folk kan synge med. Sara Ekknud Windell, kulturchef i Odeon

Odeon i to år Odeon fejrer sine første to år fredag 1. marts 2019.Fejringen sker med Åbent hus i musik- og konferencehuset klokken 15-17, hvor man på egen hånd kan se huset og prøvesidde stolene. Der vil være ansatte til at vise rundt både foran og bag scenen.



Midt i det hele - cirka 16:45 - uddeler Odeon sin Odeon Pris for anden gang. Den går til forhenværende direktør for JVB og det senere Live Culture, Hans Thomsen, som kommer og modtager den.



Klokken 18 er der koncert på Byens Scene med Shaka Loveless og Tobias Albert. Her bliver et helt nyt professionelt lys- og lyd-udstyr, som Odeon har fået doneret af Albani Fonden, første gang taget i brug.

De små ukomfortable sæder og den manglende benplads er noget af det, publikum har at udsætte på oplevelsen i Odeons Store sal. I anledning af fødselsdagen inviteres de ind for selv at prøvesidde de grønne stole. Arkivfoto: Birgitte Carol Heiberg

Skidtsnakken Selv om Odeon både er et musik- og konferencehus, er der gennemsnitligt flere kulturgæster end mødedeltagere i huset i løbet af en uge. Men ifølge Sara Ekknud Windell er der stadigvæk gæster, der ikke kan finde rundt i huset. - Huset er endnu nyt, så det er klart, at det er sådan. På mange områder er der imidlertid sket en stor ændring, ikke mindst i kraft af at vi er blevet meget bedre til at håndtere gæsterne nu, hvor vi kender rutinerne, siger hun. Garderoben er et af de steder, hvor gennemfarts-hastigheden er sat mærkbart op. Det er sket gennem nye systemer og flere ansatte. Efter åbningen i 2017 gik en stor del af debatten om Odeon på, at de ansatte blev overfuset af sure, utålmodige gæster, og i garderobeområdet hænger der stadig plakater, som henstiller til, at man taler ordentligt til hinanden. Bliver I stadig overfuset? - Nej, slet ikke i det omfang, vi oplevede til at begynde med, og som sagt er der mange faktorer, der gør det. Det er blevet meget bedre, men vi har ladet plakaterne hænge for at minde os alle om, at vi skal tale pænt til hinanden, siger Sara Ekknud Windell. Kulturchefen oplyser, at selv om koncerter og teaterforestillinger fortrinsvist er i vinterhalvåret, skal brugen af faciliteterne gerne fordele sig mere ligeligt året rundt. Det skal ske ved at skabe flere arrangementer om sommeren - som den kommende udstilling i juni om Fyns Forum, som Odeon laver sammen med Historiens Hus. Sidste sommer var der en udstilling med vægmalerier fra Det Sixtinske Kapel. - Vi vil gerne have liv i huset hele året. Om det bliver lokale ting hvert år som udstillingen om Fyns Forum, ved jeg ikke, men det er sikkert, at der skal ske noget, siger Sara Ekknud Windell. Hun pønser også på at lave en film med overleverede minder fra Fyns Forum. Det skal ske med mennesker, der har et minde eller en sjov historie, som kan fortælles i løbet af 45 sekunder. Vil man være med i den sammenklippede film, kan man henvende sig til Odeon.

Normalt er det udelukkende stjernerne, der kommer backstage, men i anledning af fødselsdagen, inviteres byens borgere med om bagved. Arkivfoto: Odeon

Kom og prøv en stol Efter knapt et år fortalte du om det store slid, der allerede var at se på vægge og døre. Er det blevet ordnet, så bygningen i dag ikke ser så ramponeret ud? - Alt det vil jeg ikke kommentere på - det er alene en sag mellem kommunen og KPC (bygherren, red.). Men jeg kan sige, at det selvfølgelig ikke dur, når man fra starten sætter døre i, som er beregnet på sliddet i et almindeligt hus, når de bruges af mere end 100.000 mennesker om året. To-årsdagens markering er i øvrigt Odeons kulturchefs invitation til publikum om at komme og prøvesidde stolene i Store Sal. Og vurdere det kritiserede udsyn fra 2. balkon. Eller stå på scenen eller backstage. - Det store trækplaster 1. marts bliver at invitere folk ind og se Odeon indefra. Vi åbner ganske enkelt huset og lader folk gå rundt og se det, og så stiller vi os til rådighed forskellige steder med svar på de spørgsmål, der måtte dukke op undervejs, siger hun. Det er første gang, Odeon inviterer indenfor på den måde. I forbindelse med åbningen var der daglige rundvisninger, og de er så efterspurgte, at Sara Ekknud Windell har besluttet at genoptage dem i 2019. Man kan booke dem på hjemmesiden, ligesom man booker plads til enhver anden kulturel oplevelse.

Slitage eller byggesjusk? Odeon blev hurtigt lidt træt at se på, og byggesagen med KPC har verseret ind til for nylig. Når fødselsdagen rammes 1. marts, regner Sara Ekknud Windell med, at alle slidte døre og vægge er rettet op. Arkivfoto: Nils Svalebøg

Endnu flere skal synge At det har været en stor succes at synge sammen, har fået Sara Ekknud Windell til at udvide repertoiret. Albani Fondens nylige donation på 300.000 kroner betyder, at lys- og lydudstyret i foyeren bliver så meget bedre for koret og fællessangsaftenerne, at det bliver muligt at udvide antallet af optrædener. Enkelte mod entré. Men Sara Ekknud Windells planer om at tage musikken længere ud i rummet stopper ikke i foyeren. I efteråret søgte hun Odense Kommune om tilladelse til at arrangere udendørskoncerter på pladsen foran musik- og konferencehuset, og hun håber på, at ansøgningen når at blive vurderet i By- og Kulturudvalget inden sommerhalvåret, hvor koncerterne skal finde sted. - Det er koncerter i den lette genre, jeg gerne vil lave - både fordi der er beboere tæt på, men også fordi vi ikke skal konkurrere med amfiscenen ved Brandts. Men på den anden side: Hvilket musikhus har ikke en udendørsscene, siger hun.

Shaka Loveless optræder gratis, når Odeon fredag 1. marts runder to år. Arkivfoto: Morten Papa

Tobias Albert, som er blevet kaldt det nye pophåb, optræder også, når Odeon runder to år. Det sker ganske gratis på den nye scene. Foto: Odeon