Dementiet om den islandske sweater

- Når man siger islandsk sweater, viser det sig ofte at være en færøsk sweater, man tænker på. Det skete, da Sarah Lund-sweateren var på sit højeste for knap 10 år siden, da jeg kom til Danmark, men det har længe været sådan, forklarer hun:

Trøjerne har et rundet bærestykke, der minder om den perlepyntede overdel af den grønlandske nationaldragt, og de er strikket i det særlige lopi-garn fra islandske får, der i fordums tid blev sejlet ind af norske vikinger og ikke siden er blevet blandet med andre racer. Alligevel bygger hele fornemmelsen for islandske sweatre på en misforståelse, som kvinden bag udstillingen, håndarbejdslærer og designuddannede Halla Benediktsdóttir synes, det er på tide at rette op på:

Det er en kold tid, som vi lever i. Og derfor kunne det ikke være mere passende for Nordatlantisk Hus end at åbne en udstilling, der viser udviklingen af strikkede islandske sweatre gennem de seneste 100 år.

Når islændingene er taget til indtægt for de mange færøske designs, som er lige så forskellige som ørigets mange bygder, skyldes det ifølge Halla Benediktsdóttir, de fragtskibe, der for 100 år siden ankom til København med uldvarer fra Færøerne og Island.

Strikket ud i ét

På udstillingen vises et par håndfulde modeller af ægte islandske uldtrøjer, som de har udviklet sig gennem 100 år, og Nordatlantisk Hus har allerede oplevet stor interesse for varerne. Købe dem kan man dog ikke. Ikke engang et mønster. Men lopigarnet sælges mange steder efterhånden - også i Danmark - så hvis man bliver så inspireret, at det klør i fingrene for at komme i gang, er det alligevel muligt.

Ifølge Halla Benediktsdóttir skulle en ægte islandsk sweater i øvrigt være hurtig at strikke, fordi man strikker den ud i ét og dermed undgår samlinger og syninger.

Udstillingen i Nordatlantisk Hus åbner torsdag 24. januar kl. 16 og kan ses frem til 15. marts 2019.