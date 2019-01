Dans på Dynamo i weekenden

Der er tale om moderne dans af international klasse, når kompagniet Sparrow Dance har premiere på forestillingen Myopic Time på Dynamo i weekenden.

Myopic Time er et helt nyt greb om den vertikale dans som nycirkusgenre og ikke mindst som dansedisciplin. Som i traditionel vertikaldans, der er en krydsdisciplin mellem luftakrobatik og moderne dans, manipulerer danseren sin tyngde ved hjælp af styrke og smidighed, men i dette setup påvirkes hun desuden af den skiftende modvægt.Sparrow Dance er et af Europas absolut bedste nycirkuskompagnier inden for genren. Efter at have været på arbejdsophold ved en række europæiske danseinstitutter og teatre i løbet af 2017 og 2018 lægger kompagniet nu sidste hånd på værket her i Odense på Dynamo Workspace.

Det er Esther Wrobel, som står bag kompagniet, der optræder. Hun er en dansk-israelsk danser og koreograf, der er født i Israel i 1981 og uddannet ved "The Mathe Asher School for performing arts", inden hun fra 2002 begyndte at arbejde som professionel danser.

Foruden Esther Wrobel vil publikum stifte bekendtskab med musiker og komponist Camilla Barrat-Due, der er uddannet ved det Danske Musikkonservatorium og arbejder med kroppen som udgangspunkt for sine kompositioner. Forestillingen har premiere lørdag 19. januar kl. 20 og spiller igen søndag 20. januar kl. 16. Dørene åbner en halv time før, og billetter kan købes på dynamoworkspace.dk. Senere optræder kompagniet med dansen i København, Aalborg og på Bora Bora i Aarhus.