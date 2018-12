Byforeningen: - Lad os få en arkitektskole i Odense

Odense kan mønstre nogle af landets største institutioner - OUH og SDU - og hvorfor ikke også en arkitektskole, spørger foreningens formand, Sharon Fisher. Hun håber, at et studiemiljø vil smitte af på kommunen og i sidste ende betyde ansættelsen af en stadsarkitekt.

I efteråret besluttede Odense Byråd at udskyde tankerne om at få en stadsarkitekt til byen og i stedet etablere et råd af eksperter, men det forhindrer ikke Byforeningen for Odense i stadig at sætte punktet højt på sin ønskeliste.

Men det er ikke det eneste frø, der spirer i den frivillige forening.

- Lad os arbejde for at få en arkitektskole til Odense. En arkitektskole vil betyde et konstant fokus på byen, og at nogle unge mennesker med viden om og interesse i byggeri er i byen. Måske bosætter de sig her og medvirker til at skabe et helt andet miljø omkring byggeri, som man ser det i andre byer, der er så heldige at have en arkitektskole: København, Aarhus og Aalborg, siger foreningens formand Sharon Fisher.

- Og hvorfor ikke også i Odense? Vi har et kæmpeuniversitet og Danmarks største universitetshospital, hvilket ikke ret mange er klar over, men det er på størrelse med Riget. Selvfølgelig er Odense stor nok til også at have en arkitektskole, og der er da masser af inspiration for studerende i byen, mener hun og foreningen.