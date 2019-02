Brandts har vendt ryggen til Grønnegade

Det har længe været et ønske fra museumsdirektør Mads Damsbos side, men nu er det også en realitet: Brandts har flyttet sin hovedindgang fra Grønnegade til Amfipladsen.

For tiden arbejder håndværkere på at etablere en café til højre for trappen i det område, der indtil for kort tid siden var fyldt op af museumsbutikken - og museumsbutikken er til gengæld flyttet over på den anden side af trappen op mod udstillingsrummene. Alt sammen for at hive museet Brandts mere ned på jorden.

- Personligt synes jeg, at kunst kan blive for lukkende om sig selv. I dag er der behov for at invitere ind til kunsten på en anden måde end tidligere. Kunstens rum skal for mig at se ikke være hellige haller, som de historisk set har været, men derimod skal vi have en mere legende tilgang til kunsten, der gør flere mennesker trygge og giver dem lyst til at komme her, siger Mads Damsbo.