Endnu et spisested væk: Odense-café lukker efter dyr opstart

Det er slut med at få serveret burgere med linsebøffer i den lille, veganske Café Venchi i Pantheonsgade. Caféen lukker 4. december efter et år, der har været hård ved omsætningen. Det bliver dog stadig muligt at få fat i den dyrefri mad, da folkene bag forsætter med catering.

- Det er ærgerligt, men det kan ikke betale sig at drive caféen længere. Der sker mindre og mindre i byen for hvert år, og vi kan ikke vente på, at vi går helt nedenom og hjem. Så nu lukker vi caféen, og ser om det kan løbe rundt med catering i stedet, siger Vladimir Stanic.

Men med få uger til jul er drømmene om den lille café brast. For 4. december lukker parret dørene til caféen for bestandigt.

For to år siden fik kæresteparret Vladimir Stanic og Elisa Bresson deres drømme opfyldt. De åbnede i Pantheonsgade en lille café, der er 100 procent vegansk. Kød, mælk, æg og ost er bandlyst. I stedet er der tofu, linser og bønner på menuen i Odenses første veganske restaurant: Café Venchi.

Besværligt vejarbejde

Det har været en for dyr fornøjelse at åbne Café Venchi. Som det er med mange spisesteder, havde Venchi et underskud under opstartsfasen. Et underskud, det ikke er lykkedes at vende, som tiden er gået.

Vejarbejde har besværliggjort arbejdet, og da den veganske Café Kosmos åbnede i Lottrups Gård i marts sidste år, blev kampen om de veganske kunder lidt hårdere. Og selvom Vladimir Stanic tror på, at der er plads til to veganske spisesteder i en by af Odenses størrelse, tror han ikke, det kan lade sig gøre, før mængden af vejarbejde i byen stilner af.

- Hvis forholdene havde været optimale, tror jeg ikke, to veganske caféer havde været for meget. Men vi arbejder under omstændigheder lige nu, hvor der er meget vejarbejde. Det gør, at det bliver sværere for kunderne at komme ind til os, og så længe det står på, vil det være for presset med to caféer. Der er simpelthen ikke nok kunder i centrum at slås om, mener han.

Ligesom det har været tilfældet for flere butikker rundt om i Odense, har ejerne af den kødfri café følt sig meget plaget af vejarbejdet i midtbyen.

- Vi har haft kunder, der bor udenfor byen, som har bestilt take-away. De kunne simpelthen ikke finde ind til os for alt det vejarbejde og måtte afbestille. Det er sket flere gange, fortæller Vladimir Stanic.