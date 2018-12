Vidner: Formodet narkobilist kørte over for rødt og ramte kvinde

Ifølge vidner kørte en bilist over for rødt og ramte en cyklist i Odense mandag morgen. Bilisten, som kommer fra Aarup-kanten, blev anholdt, mens cyklisten blev hentet i ambulance.

Hjallese: En cyklist blev kørt ned af en formodet narkobilist, der ifølge vidner kørte over for rødt, fortæller Lars Thede, vagtchef hos Fyns Politi.

Uheldet skete klokken halv ni mandag morgen i lyskrydset på Hjallesevej mod Niels Bohrs Allé.

Chaufføren, en 22-årig mand fra Aarup-kanten, er nu anholdt, oplyser vagtchefen.

- Betjentene på stedet mistænker chaufføren for at være påvirket af narko. Derfor blev han anholdt og taget med på politistationen for at få taget en blodprøve, beretter Lars Thede.

Den påkørte cyklist, en 27-årig kvinde, blev hentet i ambulance og kørt til OUH. Hun er ikke i livsfare, oplyser politiet.