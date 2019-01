Uvist, om nogen er sigtet: Fyns Politi tavs om skudepisode i Vollsmose

Hvem skød? Hvem blev der skudt efter? Hvor mange skud blev der affyret? Er den 23-årige, der blev anholdt og kort efter løsladt, sigtet? Er andre? Og hvad er det for nogle grupperinger, der strides?

Spørgsmålene efter skudepisoden på en parkeringsplads i Bøgeparken i Vollsmose torsdag er mange. Men det bliver ikke Fyns Politi, der besvarer dem i øjeblikket.

For politiet vil slet ikke udtale sig, oplyser kommunikationsmedarbejder ved Fyns Politi Charlotte Nyborg. Og Fyns Politi ønsker heller ikke at uddybe, hvorfor det ikke vil udtale sig om skudepisoden i Vollsmose.

- Man kan sige, at efterforskningen foregår for dobbeltlukkede døre, siger hun med henvisning til retsmøder, som foregår uden adgang for offentligheden. Dobbeltlukkede døre betyder også, at offentligheden heller ikke kan få oplyst særlig detaljeret, hvorfor det skal være sådan.

Typisk sker det dog, fordi det vil kunne skade efterforskningen, hvis de mistænkte i sagen ved, hvad politiet ved, og hvilke metoder, det benytter.