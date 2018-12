To anholdte: 700 liter stjålet diesel løb ud på vejen

En personbil uden forsikring kørte galt med 700 liter stjålet diesel, som efterfølgende blev tabt på vejen. To mænd er anholdt i sagen.

Blommenslyst: Det var pladen fuld - sådan beskriver Lars Thede, vagtchef hos Fyns Politi, det færdselsuheld som vagtcentralen blev gjort opmærksom på klokken kvart over ni mandag formiddag. En personbil med en trailer efter sig med en 1000 liter palletank ovenpå kørte galt ved Ravnebjerggyden. Det resulterede i, at tanken, der af politiet skønnes til at have indeholdt 700 liter diesel, faldt af traileren, fortæller Lars Thede. - Da tanken rammer jorden går den i stykker og en del af olien løber ud, siger vagtchefen. Bilen blev kørt af en 59-årig mand bosiddende i det vestlige område af Odense. Ved siden af ham sad en 52-årig mand fra det centrale Odense. Begge blev anholdt på stedet, fortæller Lars Thede. - Chaufføren havde intet kørekort, bilen var ikke forsikret, og dieselen viste sig at være stjålet, konstaterer Lars Thede og oplyser: - Derfor sidder de begge nu på politistationen, mens vi efterforsker sagen, og venter på at blive afhørt.

Dieselolien, der strømmede ud over vejbanen, fik også Falcks redningstjeneste travlt beskæftiget. Deres opgave var at suge olien op så hurtigt som muligt for at mindske skaderne på miljøet. Foto: Linette Christensen

Miljøskade skal gøres op Ulykken landede dog ikke kun på politiets bord. Dieselolien, der strømmede ud over vejbanen, fik også Falcks redningstjeneste travlt beskæftiget. Deres opgave var at suge olien op så hurtigt som muligt for at mindske skaderne på miljøet. Der blev også tilkaldt en miljøvagt til ulykkesstedet, som skal danne sig et overblik over, hvilke konsekvenser ulykken kan have på miljøet.

Chaufføren i bilen, som forulykkede, havde intet kørekort, bilen var ikke forsikret, og dieselen viste sig at være stjålet, oplyser Fyns Politi. Foto: Linette Christensen

Politiet var nødt til at sætte en vejspærring op i Blommenslyst mandag formiddag, da en bil kørte galt og tabte en tank med 700 liter diesel. Arkivfoto: Michael Bager