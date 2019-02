Sigtet for tre voldtægtsforsøg og røveri: 48-årig mand nægter sig skyldig

Ved Retten i Odense fremstilles en 48-årig mand netop nu sigtet for tre voldtægtsforsøg samt et røveri. Han nægter sig skyldig.

Med to betjente ved sin side mødte en 48-årig mand med mørkt hår og mørkt overskæg fredag ved middagstid op i Retten i Odense.

Han blev anholdt torsdag klokken 12.20 og er sigtet for tre forsøg på voldtægt med vold og trusler om vold samt et røveri. Episoderne skal være sket 4. november og 1. december sidste år og den 12. januar i år - alle i Odense.

Den sigtedes advokat Bjarne Rasmussen lod retten forstå, at den 48-årige nægter sig skyldig. Dommeren spurgte, om manden forstod, hvad hun sagde, og det bekræftede han. Men retsmødet foregik alligevel med assistance fra en tolk.

Ifølge anklager Stephanie Reby har manden den 4. november 2018 på Thomas B. Thriges Gade slået en kvinde i nakken, bidt hende og skubbet hende ned af en trappe, hvorefter han forsøgte at tvinge sig til samleje.

Et lignende overfald har ifølge politiet fundet sted den 1. december, hvor han skal have taget fat i en kvindes håndled og forsøgt at kysse hende, hvorefter han sagde "sex, sex, sex".

Det lykkedes kvinde at vriste sig fri, men manden vendte angiveligt tilbage, greb fat i kvinden og fik hende ned på ryggen. Det lykkedes dog kvinden at sætte sig til modværge og slå ham, indtil hun kunne slippe væk.

Det nyeste forhold skal være begået klokken 02.18 den 12. januar i år på Sankt Jørgens Gade, hvor han skal have taget fat om en kvindes skuldre, kyssede hende og bidt hende på næsen.

Heller ikke her lykkedes det manden at begå voldtægt, men med vold og trusler om vold frarøvede han kvinden 600 kroner.