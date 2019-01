"Rolig nu, vi har kun ét reb": 52-årig varetægtsfængslet for at true byrådsmedlem

En 52-årig mand er onsdag formiddag blevet varetægtsfængslet fire uger for på Facebook at have truet det konservative byrådsmedlem Tommy Hummelmose.

Ifølge den 52-årige selv gjorde han med sine tre kommentarer blot opmærksom på kritisable samfundsforhold, hvor politikere og politiet svigter borgerne - især på børne- og beskæftigelsesområdet. Men kommentarerne til det konservative byrådsmedlem Tommy Hummelmoses Facebook-opslag den 5. januar var hånende, truende og tilskyndede til forbrydelser, vurderede Retten i Odense. Idet manden allerede to gange tidligere er dømt for lignende udsagn mod både byrådsmedlemmer og en rådmand i Odense, mente både anklager og dommer, at der var risiko for, at det ville fortsætte, hvis den 52-årige var på fri fod. Han er derfor varetægtsfængslet i fire uger. Hans seneste dom er fra midten af august, hvor han fik fem måneders fængsel for at have truet flere byrådsmedlemmer.

- Ikke trusler Den sigtede var smilende og venlig i retten, hvor han vedkendte at have skrevet kommentarerne men nægtede sig skyldig. Han mente ikke at have været truende men sagde, at han kun oplyste om en stigende utilfredshed med en mangel på retssikkerhed. Til det offentlige Facebook-opslag fra Tommy Hummelmose med overskriften "Visioner eller skattestigninger?", skrev den 52-årige blandt andet: "Lovbruddene er bevist, og kan vi borgere ikke få retssikkerhed, er vi tvunget til at tage sagen i egen hånd". Og: "Til politiet og politikere i Odense: Det ender i kaos, og det bliver jeres død, når karma kommer tilbage til jer usle mennesker. Jeres synder skriger til himlen." Han omtalte også et opgør på Flakhaven, hvor folkedomstolen ville træde i kraft: "Rolig nu, vi har kun et reb," lød det blandt andet her. I retten forklarede han, at han ikke havde noget horn i siden på den konservative politiker, men at han ville oplyse om tingenes tilstand: - Der vil komme et tidspunkt, hvor folks afmagt og vrede kan blive til ondskab, og det kan gå galt.

Strafbart? Forsvareren Bo Møller Jensen satte spørgsmålstegn ved, om kommentarerne var strafbare: - Der er ikke nogen konkrete trusler, men hans opfattelse af samfundet, hvor politikere og politiet ikke er deres opgave voksen. Det er en systemkritik, som man kommer med på - efter min opfattelse - legalt grundlag. Han og den 52-årige ankede beslutningen om varetægtsfængsling til landsretten.