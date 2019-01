Overfald på socialkontor: 37-årig fængslet igen dagen efter løsladelse

En 37-årig mand var fredag formiddag fremstillet i grundlovsforhør - sigtet for at have givet knytnæveslag til en vagt på Odense Kommunes kontor på Tolderlundsvej samt at have truet ham ved at sige, at han skulle dø og slås ihjel, og at det samme skulle ske med vagtens kone og børn. Manden nægtede sig skyldig, men blev alligevel varetægtsfængslet indtil den 5. februar.

Den sigtede fortalte i retten, at han var blevet løsladt fra Søbysøgård Fængsel samme dag og havde fået at vide, at kommunen ville hjælpe med et engangsbeløb. Da han ankom til botilbuddet Store Dannesbo, tog han sammen med to pædagogstuderende fra stedet til Odense Kommune for at få det engangsbeløb, han angivelig var blevet lovet.

Han fortalte i retten, at socialarbejderen hos Odense Kommune ikke ville udbetale pengene, og det gjorde ham sur. Og det var på det tidspunkt, en vagt kom til.

- Jeg har råbt og skreget, men jeg har ikke lagt en finger på nogen, sagde den sigtede i retten. Samtidig fortalte han, at han havde drukket en halv flaske vodka, inden han tog på kommunen.