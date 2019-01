Nægter sig skyldig: 53-årig varetægtsfængslet for drabsforsøg på datter i Vollsmose

Den sigtede fortæller, at datteren blev gift for omkring 10 dage siden.

Stod med kniv i hånden

Anklageren viser et billede af en kniv til den sigtede.

- Kender du den her kniv?, spørger han.

Den sigtede fortæller, at han nogle gange bruger den til granatæbler. Den ligger for det meste i køkkenet.

Anklageren spørger, hvordan den sigtede er kommet til skade med sin hånd. Det ved den 53-årige mand ikke. Han husker heller ikke politiets afhøring af ham i går aftes.

Klaus Lauridsen læser op fra referatet af afhøringen. Her skulle den 53-årige have forklaret, at han - da han kom til sig selv om eftermiddagen - opdagede, at han stod med en kniv i hånden, og at datteren lå foran ham. Og at han smed kniven fra sig, da han gik ud.

Han kan i dag i retten ikke huske, om der var blod på kniven.