Landsretten slår fast: Ung mand fra Odense skal i fængsel for knivoverfald

To mænd, hvoraf den ene er fra Odense, er dømt for med kniv at overfalde en 23-årig litauisk mand for godt et år siden. Landsretten har nu stadfæstet den dom, de to knivstikkere fik i august.

20-årige Mohammad Khodr Maarouf fra Odense og 23-årige Hassan Nasser fra Aarhus blev i august idømt henholdsvis fængsel i to år og tre måneder samt to år og seks måneder for et livsfarligt knivstikkeri, der gik ud over en 23-årig litauisk mand. Dommen fik de to mænd i byretten, hvor de blev kendt skyldige i grov vold, men de ankede dengang dommen på stedet til frifindelse eller formildelse. De to mænd fik dog ikke meget ud af en ny tur for retten, da sagen i denne uge var for landsretten. Her blev dommen nemlig stadfæstet. - Landsretten kunne ikke fastlægge, hvem af dem der havde stukket med kniven, men dømte dem begge som medvirkende, fortæller den enes forsvarer, Naja Wærness Larsen.

Efterladt på rasteplads Knivstikkeriet fandt sted 9. december 2017 på Skærup Rasteplads syd for Vejle. Her var Maarouf og Nasser tilkaldt af førstnævntes søster, fordi hun var kørt galt på motorvejen. Mændene ankom hver for sig og kom op at skændes på stedet. Da den litauiske mand kom forbi med sin kammerat og piftede ad søsteren, fik det Maarouf og Nasser til at løbe efter de litauiske mænd. Den piftende mand fik først et knivstik i ryggen, siden to i maveregionen, og overfaldsmændene efterlod ham hjælpeløs på rastepladsen. Den 23-årige litauer svævede mellem liv og død. Fire timer efter overfaldet blev hans liv reddet af læger på intensivafdelingen på Kolding Sygehus.