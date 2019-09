Husejer forhindrede bilbrand i at brede sig

En bilejer fra Bellinge formåede selv at slukke branden i sin bil, så ilden ikke nåede at brede sig til huset, da bilen brød i brand søndag eftermiddag.

Politi og brandvæset rykkede søndag eftermiddag lidt før klokken 15.00 ud til en villa i Bellinge, da alarmcentralen fik meldinger om en brand i et hus på Elmegårdsvej.

Det var dog udelukkende en parkeret bil på grunden, der var brudt i brand, og ejeren havde selv været hurtig til at slukke ilden.

- Da patruljen kommer derud, frygter vi at branden har bredt sig til huset, men ejeren havde været hurtigt og selv slukket ilden ved at pøse vand på bilen, siger vagtchef Ehm Christensen.

Til gengæld har han fået så meget røg fra bilbranden, at betjentene i første omgang overvejer at få manden undersøgt på OUH for røgforgiftning.

- Men de vurderer alligevel, at han er okay, siger Ehm Christensen.

Det er for tidligt at sige, hvad der har forårsaget branden i bilen, men det er politiets teknikere i gang med at undersøge.