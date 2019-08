I en købmand i den nordlige del af Odense truede en 13-årig dreng sig til cigaretter. Politiet brugte en drone til at finde ham.

En 13-årig dreng er blevet anholdt for at have truet en butiksansat med en pistol i Min Købmand i Stige.

Det fortæller vagtchef hos Fyns Politi Lars Thede tidligt mandag morgen.

- Klokken 19.30 søndag truer en 13-årig dreng sig til tre kartoner cigaretter ved hjælp af en luftpistol, siger han.

Fyns Politi anholdt drengen en time efter i et grønt område ved hjælp af droneovervågning.

Ud over den 13-årige er en 20-årig mand anholdt. Politiet formoder, at der er tale om en medgerningsmand.

Den 13-årige er blevet anbragt på en institution, da han er under den kriminelle lavalder. Den 20-årige mand er i politiets varetægt.

Politiet ved, at de to personer kender hinanden, men de er ikke i familie.