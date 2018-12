Fire tiltalte og en forurettet må vente: Udsat voldtægtssag fra Kongens Have aflyst igen

Ifølge ejer af firmaet, advokat Mette Grith Stage, var planen, at man kunne begynde med aflægning af nævningeløfter, oplæsning af anklageskriftet og anklagerens forelæggelse af sagen, så det ikke var helt spildt, at de fire varetægtsfængslede tiltalte, de tre forsvarere, retten og nævninge var mødt op.

Sagen skulle være begyndt tirsdag, men her afblæste retten retsmødet, da en forsvarer var syg og i stedet - efter aftale med en dommer - som en nødløsning sendte en jurastuderende, der kendte sagen, som repræsentant for Advokatfirmaet Stage.

Også onsdag er et retsmøde i nævningesagen om en særdeles grov gruppevoldtægt i Kongens Have i det centrale Odense blevet aflyst.

Det fandt anklageren dog betænkeligt, og det samme gjorde de tre andre forsvarere og retten, der besluttede at udsætte sagen.

Mette Grith Stage oplyste tirsdag eftermiddag til Fyens.dk, at hun ikke forventede, at den sygdomsramte forsvarer ville være rask nok til at møde i retten onsdag, og at firmaets andre advokater desværre var optaget af andre sager.