Fem mænd fængslet og udvist: Fandt bunkevis af tyvekoster i kolonihave

En enig domsmandsret har afsagt dom i sagen mod fem rumænske mænd, der er fundet skyldige i en lang række tyverier og indbrud.

Fem rumænske mænd i alderen 19-41 år blev alle - som anklager Rasmus Maar Hansen havde ønsket - fundet skyldig for i forening efter fælles forståelse at have begået en række indbrud og tyverier. Retten i Odense afviste dermed forsvarenes og de tiltaltes påstande om, at der var separate grupper blandt mændene, som i efteråret har boet i to kolonihavehuse i Haveforeningen Biskorup nord for Vollsmose. - Flere har forklaret, at I kender hinanden hjemmefra, fordi I er vokset op i samme, relativt lille by. Det er helt usandsynligt, at I uafhængigt af hinanden skulle blive genboer i en havekoloni i Odense. Det tyder på en eller anden form for koordinering, sagde dommer og retsformand Jørgen Bjerkesmoen Petersen på vegne af en enig domsmandsret. Også den kendsgerning, at et stort antal biler var indregistreret i den 41-årige Bigus hustrus navn pegede på et samarbejde. Dommer og domsmænd troede ikke på, at bilerne skulle bruges til eksport. - Det er ikke en lukrativ forretning at eksportere skrotbiler til Rumænien, sagde retsformanden.

Skyder med spredehagl Forsvarerne mente ikke, at man kunne skære alle de tiltalte over én kam. - Det har ikke været let for anklageren at bevise, hvem der står bag de enkelte tyverier, og det er måske også derfor, alle er tiltalt sammen. Det er som at gå på jagt med spredehagl, skyde ind i flokken og håbe, man rammer noget, sagde Sten Møller under proceduren. Han fik opbakning fra kollegaen Troels Maglegaard: - Man er nødt til at sondre og sige, hvem der har gjort hvad. Vi er ikke en bananrepublik, og vi kan ikke skære alle over én kam. Retsreglerne skal følges, sagde advokaten.

Særlig groft tyveri De fem blev dømt efter straffelovens paragraf 286, som skærper straffen, fordi der efter rettens vurdering er tale om tyverier af særlig grov karakter. Den hårdeste straf fik den 21-årige Costel-Dumitru Visan, som blev idømt et år og tre måneders fængsel, udvisning og indrejseforbud i 12 år. Han blev dømt for 14 forhold - et mere end de andre - fordi han sammen med en ukendt medgerningsmand stjal cykler for 300.000 kroner fra en butik i Ringe. Han udbad sig sammen med sin forsvarer betænkningstid i forhold til, om dommen skal ankes til landsretten. Hans far Visilica-Gabriel Bigu på 41 år fik et års fængsel og tog imod dommen. Ligesom de tre øvrige blev også han idømt udvisning og indrejseforbud i seks år. Den 41-åriges svigersøn Gulea Hiuusor Cosmin på 19 år fik også et års fængsel. Han udbad sig betænkningstid. De tre boede sammen i det ene kolonihavehus, mens tyverierne stod på i efteråret indtil anholdelsen 8. oktober.

Fætre i fængsel 10 måneder Dømt blev også to fætre - der ikke er i familie med de tre førnævnte. Fætrene på 27 og 29 år fik begge 10 måneders fængsel og modtog begge dommen. Deres forsvarere havde talt for, at de kun skulle dømmes for tyveri af pantflasker, men det var retten ikke enig i. Dog blev de frifundet for tre tyverier og i stedet dømt for hæleri. - De har boet blandt tyvekosterne, og det har de været velvidende om, lød begrundelsen fra retsformanden. Retten fastslog, at mændene har stjålet for mindst 500.000 kroner under deres ophold i Danmark. Tyverierne og indbruddene gik blandt andet ud over genbrugspladser i Odense og Nørre Aaby, Gelsted Borgerforening og flere byggepladser i Odense, hvor der blev stjålet værktøj for i alt knap 250.000 kroner.