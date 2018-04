- Vi kan i det hele tilslutte os byrettens dom. Det, der er kommet frem i dag, kan ikke føre til andet. Straffene er fastsat passende, der er ikke grundlag for at ændre på det - hverken i den ene eller anden retning, sagde retsformanden.

Straffene på seks, syv og otte måneders fængsel for afpresning af en tatovør i Odense står dermed ved magt.

Der var enighed blandt de tre juridiske dommere og de tre lægdommere, da Østre Landsret torsdag eftermiddag stadfæstede byrettens dom over tre tidligere medlemmer af Black Army.

De tiltalte ankede sammen med deres forsvarere alle byretsdommen til frifindelse eller formildet straf.

Anklagemyndigheden derimod har med dens kontraanke ønsket en skærpelse af straffene. Blandt andet mente anklager Lasse Svensson i sin procedure, at hovedmanden, som førte ordet hos tatovøren, burde have skærpet sin straf fra otte til mindst 10 måneder.

Forsvarene havde alle påstået hjemvisning, så sagen skulle gå om i byretten. Det gjorde de på grund af borgmester Peter Rahbæk Juels udtalelser til TV2 Fyn inden dommen.

Ifølge advokaterne har han med udtalelserne på forhånd dømt de tiltalte, ligesom han har sat lighedstegn mellem kommunen og retssystemet.

Om spørgsmålet om hjemvisning sagde retsformanden:

- Det er meget uheldigt, når politikere og andre udtaler sig til offentligheden om, hvordan retten bør afgøre en konkret, verserende straffesag. Men vi er ikke i nærheden af et grundlag for at hjemvise sagen til byretten.

Borgmesteren blev politianmeldt for udtalelserne i april 2017, men anklagemyndigheden hos Fyns Politi mente ikke, der var grundlag for at rejse en sag.